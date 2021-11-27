Ворскла – жертва самых быстрых голов

Гуцуляк отметился голом в рамках 16-го тура УПЛ сезона-2021/2022 между Днепром-1 и Ворсклой. Голу Гуцуляка предшествовали только две передачи.

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После того, как хозяева разыграли мяч в центре поля, Нелсон Монте исполнил длинный лонгбол в штрафной Ворсклы. Там мяч принял Гуцуляк и со скоростью вакуумного поезда Hyperloop отличился в воротах Дмитрия Ризныка.

Видео гола Гуцуляка



Мяч Алексея Гуцуляка – второй самый быстрый в истории УПЛ.

Кто удерживает рекорд

Самый быстрый гол забил Роман Яремчук, который сейчас выступает за португальскую Бенфику.

В 2016 году, когда Яремчук выступал за Александрию, он забил гол в ворота все той же Ворсклы на 8-й секунде.

Таким образом, Гуцуляку не хватило трех секунд, чтобы повторить рекорд Яремчука.