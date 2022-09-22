Пришел, проиграл, ушел: эстонский клуб уволил украинца всего через 10 дней

Максим Калиниченко недолго проработал у руля Левадии. Клуб решил разойтись с украинцем после первого же поражения в чемпионате Эстонии.

В середине сентября украинец Максим Калиниченко стал главным тренером эстонского клуба Левадия . Впрочем, как оказалось, это сотрудничество надолго не затянулось.

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Уже 22 сентября команда из Таллина объявила о прекращении сотрудничества с Калиниченко. Причем объяснения от президента клуба Виктора Левады смотрятся не очень понятно.

В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этих условиях трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем,

– заявил Левада.

Исполнять обязанности наставника будет ассистент украинца Никита Андреев. У руля Левадии Калиниченко провел всего один матч, проиграв дома середняку Курессаре (2:3).

Это поражение по сути лишило команду шансов на чемпионство. За четыре тура до финиша Левадия (2-е место) отстает от лидера Флоры на 13 баллов.

Тренерская карьера Максима Калиниченко