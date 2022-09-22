В середині вересня українець Максим Калініченко став головним тренером естонського клуба Левадія. Втім, як виявилось, ця співпраця надовго не затягнулась.
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Вже 22 вересня команда з Талліна оголосила про припинення співпраці із Калініченком. При чому пояснення від президента клубу Віктора Левади виглядають не дуже зрозуміло.
За останні дні ми провели перемовини як з гравцями, так і з тренерами. В результаті аналізу ми прийшли до висновку, що у цих умовах важко досягнути цілей, яки ми разом поставили. Бажаю Максиму успіхів у майбутньому,
– заявив Левада.
Виконувати обов'язки наставника буде асистент українця Микита Андрєєв. Біля керма Левадії Калініченко провів всього один матч, програвши вдома середняку Курессаре (2:3).
Ця поразка по суті позбавила команду шансів на чемпіонство. За чотири тури до фінішу Левадія (2 місце) відстає від лідера Флори на 13 балів.
Тренерська кар'єра Максима Калініченка
- Перший досвід здобув у 2015-му в другій команді Металіста, де був асистентом головного тренера Олександра Призетка. Також очолював цю харківську команду.
- Наприкінці 2017-го став помічником наставника у житомирському Поліссі. Разом із Денисом Лактіоновим попрацював у московській родині, куди поїхали заробляти "криваві гроші", поки в Україні вбивали мирних українців на Донбасі. У ворожому чемпіонаті пробули з 1-го липня 2019-го до кінця 2020-го року.
- У перший день 2021 року став асистентом тренера у латвійській Ризі, де пробув до кінця травня того ж року.
- Максим довгий час жив у москві, однак після 24 лютого залишив росію.
- В якості гравця Калініченко виступав за Дніпро, спартак та Таврію. У складі збірної України він провів 47 матчів, забивши 7 голів.