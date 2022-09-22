В середине сентября украинец Максим Калиниченко стал главным тренером эстонского клуба Левадия . Впрочем, как оказалось, это сотрудничество надолго не затянулось.
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Уже 22 сентября команда из Таллина объявила о прекращении сотрудничества с Калиниченко. Причем объяснения от президента клуба Виктора Левады смотрятся не очень понятно.
В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этих условиях трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем,
– заявил Левада.
Исполнять обязанности наставника будет ассистент украинца Никита Андреев. У руля Левадии Калиниченко провел всего один матч, проиграв дома середняку Курессаре (2:3).
Это поражение по сути лишило команду шансов на чемпионство. За четыре тура до финиша Левадия (2-е место) отстает от лидера Флоры на 13 баллов.
Тренерская карьера Максима Калиниченко
- Первый опыт получил в 2015-м во второй команде Металлиста, где был ассистентом главного тренера Александра Призетко. Также возглавлял эту харьковскую команду.
- В конце 2017 стал помощником наставника в житомирском Полесье. Вместе с Денисом Лактионовым поработал в московской семье, куда поехали зарабатывать "кровавые деньги", пока в Украине убивали мирных украинцев в Донбассе. Во вражеском чемпионате пробыли с 1 июля 2019-го до конца 2020-го года.
- В первый день 2021 стал ассистентом тренера в латвийской Риге, где пробыл до конца мая того же года.
- Максим долгое время жил в москве, однако после 24 февраля покинул россию.
- В качестве игрока Калиниченко выступал за Днепр, спартак и Таврию. В составе сборной Украины он провел 47 матчей, забив 7 голов.