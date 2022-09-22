Обратились к лукашенко

Фанаты казахстанской сборной пронесли на трибуны плакат с уже легендарной фразой александра лукашенко. Интересно, что казахи сделали это выражение синими буквами на желтом фоне.

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Так болельщики хозяев решили напомнить самопровозглашённому президенту беларуси, откуда на его страну готовилось нападение. Это выражение стало настоящим мемом для соцсетей, а лукашенко не перестает удивлять своими бессмысленными и безумными речами о нападении Украины на его беларусь.

А я сейчас покажу, откуда на беларусь готовилось нападение,

– написано на баннере.



Баннер от казахстанских фанатов / Фото с телеграмм-канала "Бей-беги"

Казахстан приказал беларусь и праздновал домашнюю победу со счетом 2:1. Казахи единогласно лидируют в группе, имея после пяти матчей 13 очков. белоруссия с 2 пунктами замыкает группу.

Напомним, что беларусь была допущена к отбору Евро-2024. В то же время их страну-подругу россию официально отстранили от турнира.