В Токио началась церемония открытия Олимпийских игр: онлайн-трансляция
Источник:24 канал
В Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры-2020. За официальной церемонией открытия Олимпиады-2020 можно следить на сайте Спорт 24.
Церемония открытия Олимпийских игр
Официальная церемония открытия Игр в Токио началась в 14:00 по киевскому времени. Церемония продлится до 18:00.
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Грандиозное шоу впервые в истории состоится при пустых трибунах. Болельщики не смогут попасть на стадион. Это вызвано мерами безопасности в связи с пандемией коронавируса.
В Украине в прямом эфире Церемонию открытия покажет телеканал "UA: Перший". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на платформе "Суспільне Спорт".
Также трансляцию можно посмотреть на ютуб-канале "5 канала".
Видео церемонии открытия Олимпиады-2020
Утром над Токио пролетели самолеты.
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Флаг Украины на открытии понесут представительница пулевой стрельбы Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.
Сегодня завершился последний этап эстафеты олимпийского огня. Факел доставили к Национальному стадиону, где начнется церемония открытия Игр.
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Маршрут олимпийского огня проходил по специально отведенным участкам – в обход дорог, доступных для общего пользования. Зрители могли наблюдать за эстафетой только на онлайн-трансляциях.
Что происходит за стадионом во время открытия Игр-2020 – видео
Открытие Олимпийских игр началось с большого фейерверка и театрального представления.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
- Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину представят 157 атлетов в 25 видах спорта.