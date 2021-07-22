Украина имеет богатую историю выступлений на Олимпийских играх. Традиционно наша сборная лучше выступает на Летних играх, хотя первое "золото" было добыто на Зимней Олимпиаде.

Узнайте больше Экскурс по Олимпийским играм-2020: расписание, где смотреть, какие шансы у Украины

На Олимпиаде-2020 украинские спортсмены постараются реабилитироваться за предыдущие Игры в Рио-2016. В Бразилии наши спортсмены установили антирекорд по количеству выигранных медалей.

К сожалению, наша сборная потеряла нескольких сильных спортсменов. В частности, из-за дисквалификации Игры в Токио пропустят гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак и теннисистка Марта Костюк.

Перед тем, как болеть за наших спортсменов, попробуйте освежить свои знания об украинцах на Олимпийских играх.

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