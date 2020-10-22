Английский "Лестер" и луганская "Заря" 22-го октября сойдутся в матче первого тура Лиги Европы. Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс на матч против "Зари" выпустил полурезервный состав. Об этом сообщает 24 канал.

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В запасе Роджерс оставил Олбрайтона, Моргана и Переса. Однако Виктор Скрипник вынужденно выпустил на позицию левого защитника Дмитрия Хомченовского, который номинально хавбек.

#LeiZrl team news



The Foxes XI for tonight's game #UEL — Leicester City (@LCFC) October 22, 2020

️️ Стартовый состав «чёрно-белых» pic.twitter.com/gd4I6vsHkW — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 22, 2020

Лестер – Заря: стартовые составы

Лестер: Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Фукс, Мэнди, Мэддисон, Тилеманс, Прат, Барнс, Ихеаначо

Заря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвев, Хомченовский, Кочергин, Иванисеня, Назарина, Кабаев, Юрченко, Лунев

Поединок "Лестер" – "Заря" начнется в 22:00.