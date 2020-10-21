"Лестер" 22 октября дома сыграет против"Зари" в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Лестер – Заря: прогноз

Команды еще ни разу не выходили на поле друг против друга. Такая статистика лишь добавляет любопытства матчу. Если брать во внимание матчи во внутренних чемпионатах, то здесь лучший результат у "Зари" – третье место в УПЛ. По итогам прошлого сезона "Лестер" занял в АПЛ пятую строчку, пишет 24 канал.

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До этого в еврокубках "Лестер" выступал четыре раза. Трижды "лисы" завершали выступления в первом же раунде, а в сезоне-2015/16 им удалось "выстрелить". После сенсационной победы в элитной АПЛ команда смогла дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому "Атлетико".

"Заря" в европейских клубных турнирах сыграла 36 матчей, в 12 из которых праздновала победу. В 14 матчах "Заря" уходила с поля без победы и еще 10 раз довела встречи до ничьих.

Матч 1-го тура группового раунда "Лестер" – "Заря" состоится 22 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22: 00

Лестер – Заря: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet колоссальное преимущество на победу хозяевам встречи. На то, что "Лестер" будет праздновать успех в первом матче в группе Лиги Европы стоит коэффициент 1,33. А вот в победу "Зари" на выезде мало верится – 11,75. Ничья в этом матче оценена в 5,35.

Эксперты считают, что поединок завершится со счетом 2:0 в пользу "Лестера". Именно на такой результат стоит наилучший коэффициент 5,80.

Первым в матче порадует своих болельщиков голом английский клуб – 1,285. А на то, что команде Скрипника удастся первой огорчить голкипера соперника во встрече – 4,50. Вероятно, что первый результативный удар в матче любители футбола увидят с 1-26 минуту – 1,92.

Автором первого гола в матче за "Лестер" скорее всего станет Келечи Ихеаначо – 3,46. а первый результативный удар в исполнении "Зари" будет в активе Александра Гладкого, который лишь недавно присоединился к команде из Луганска – 9,00.

Если найдутся настоящие отчаянные, которые таки захотят поставить на минимальную победу "Зари", то здесь на счет 0:1 в пользу луганчан стоит коэффициент 11,25.