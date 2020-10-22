"Лестер" – "Зоря": стартові склади команд на матч Ліги Європи
Англійський "Лестер" та луганська "Зоря" 22-го жовтня зійдуться у матчі першого туру Ліги Європи. Наставники обох команд визначилися зі стартовими складами на гру.
Головний тренер "Лестера" Брендан Роджерс на матч проти "Зорі" випустив напіврезервний склад. Про це повідомляє 24 канал.
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У запасі Роджерс залишив Олбрайтона, Моргана та Переса. Натомість Віктор Скрипник вимушено випустив на позицію лівого оборонця Дмитра Хомченовського, який номінально хавбек.
Лестер – Зоря: стартові склади
Лестер: Шмейхель, Кастань, Фофана, Еванс, Фукс, Менді, Меддісон, Тілеманс, Прат, Барнс, Іхеаначо
Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвев, Хомченовський, Кочергін, Іванісеня, Назарина, Кабаєв, Юрченко, Луньов