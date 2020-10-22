Луганская "Заря" стартует в групповом этапе Лиги Европы. В четверг, 22 октября, команда играет на выезде против английского "Лестера".

Новый еврокубковый сезон "Заре" выпало открывать против английского "Лестера". Еще и на выезде. Да и в целом соперниками украинской команды в группе Лиги Европы стали довольно крепкие клубы – португальская "Брага" и греческий АЕК. За последнюю команду выступают двое украинцев – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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Перед этим матчем "Заря" столкнулась с небольшими кадровыми проблемами: не сыграют Громов и Чайковский. Потери "Лестера" значительно больше – вне игры оказался главный голеадор команды Джейми Варди. Также этот матч пропустят Союгчу, Ндиди, Перейра и Амарти.

Однако не стоит считать, что "Лестер" легкомысленно отнесется к этому матчу. Победа "Шахтера" на выезде над "Реалом" в Лиге чемпионов показала, что с украинскими командами не следует пренебрегать.