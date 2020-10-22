Луганська "Зоря" стартує в груповому етапі Ліги Європи. В четвер, 22 жовтня, команда грає на виїзді проти англійського "Лестера".

Новий єврокубковий сезон "Зорі" випало відкривати проти англійського "Лестера". Ще й на виїзді. Та й загалом суперниками української команди в групі Ліги Європи стали доволі міцні клуби – португальська "Брага" та грецький АЕК. За останню команду виступають двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

До теми: Лестер – Зоря: анонс на матч Ліги Європи

Перед цим матчем "Зоря" зіштовхнулася з незначними кадровими проблемами: не зіграють Громов та Чайковський. Втрати "Лестера" значно більші – поза грою опинився головний голеадор команди Джеймі Варді. Також цей матч пропустять Союгчу, Ндіді, Перейра та Амарті.

Однак не варто вважати, що "Лестер" легковажно поставиться до цього матчу. Перемога "Шахтаря" на виїзді над "Реалом" в Лізі чемпіонів показала, що з українськими командами не слід легковажити.