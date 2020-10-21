Луганская "Заря" взяла курс в Великобританию, где сыграет матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Лестера". В заявке украинского клуба 19 игроков.

21 октября в 11:00 луганская "Заря" вылетела в Лестер, где уже на следующий день, 22 октября, сыграет против местного "Лестера". Главный наставник команды Виктор Скрипник взял с собой боевой состав. Об этом сообщилапресс-служба клуба.

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Около 5-ти часов делегация луганского клуба будет в воздухе. После прилета на украинцев ждет традиционная предматчевая пресс-конференция и вечерняя тренировки, где футболисты смогут познакомиться с местным газоном стадиона.

Заявка "Зари"

Вратари: Василий, Шевченко, Мацапура

Защитники: Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов

Полузащитники: Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганикс

Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев

Матч "Лестер" – "Заря" состоится уже 22 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22: 00.