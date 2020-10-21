"Заря" в боевом составе отправилась в Лестер: заявка
Луганская "Заря" взяла курс в Великобританию, где сыграет матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против "Лестера". В заявке украинского клуба 19 игроков.
21 октября в 11:00 луганская "Заря" вылетела в Лестер, где уже на следующий день, 22 октября, сыграет против местного "Лестера". Главный наставник команды Виктор Скрипник взял с собой боевой состав. Об этом сообщилапресс-служба клуба.
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Около 5-ти часов делегация луганского клуба будет в воздухе. После прилета на украинцев ждет традиционная предматчевая пресс-конференция и вечерняя тренировки, где футболисты смогут познакомиться с местным газоном стадиона.
Заявка "Зари"
Вратари: Василий, Шевченко, Мацапура
Защитники: Руфати, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов
Полузащитники: Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганикс
Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев