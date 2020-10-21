"Лестер" 22 жовтня вдома зіграє проти"Зорі" у рамках першого туру групового раунду Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Лестер – Зоря: прогноз

Команди ще жодного разу не виходили на поле одна проти одної. Така статистика лише додає цікавості матчу. Якщо брати до уваги матчі у внутрішніх чемпіонатах, то тут кращий результат у "Зорі" – третє місце в УПЛ. За підсумками минулого сезону "Лестер" посів в АПЛ п'яту сходинку, пише 24 канал.

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До цього в єврокубках "Лестер" виступав чотири рази. Тричі "лисиці" завершували виступи у першому ж раунді, а в сезоні-2015/16 їм вдалося "вистрілити". Після сенсаційної перемоги в елітній АПЛ команда змогла дійти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилася мадридському "Атлетико".

"Зоря" в європейських клубних турнірах зіграла 36 матчів, у 12 з яких святкувала перемогу. У 14 матчах "Зоря" йшла з поля без перемоги та ще 10 разів довела зустрічі до нічиїх.

Матч 1-го туру групового раунду "Лестер" – "Зоря" відбудеться 22 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00

Лестер – Зоря: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet колосальну перевагу на перемогу господарям зустрічі. На те, що "Лестер" святкуватиме успіх у першому матчі у групі Ліги Європи стоїть коефіцієнт 1,33. А от у звитягу "Зорі" на виїзді мало віриться – 11,75. Нічия у цьому матчі оцінена у 5,35.

Експерти вважають, що поєдинок завершиться із рахунком 2:0 на користь "Лестера". Саме на такий результат стоїть найкращий коефіцієнт 5,80.

Першим у матчі потішить своїх вболівальників голом англійський клуб – 1,285. А на те, що команді Скрипника вдасться першою засмутити голкіпера суперника у зустрічі – 4,50. Ймовірно, що перший результативний удар у матчі любителі футболу побачать з 1-26 хвилину – 1,92.

Автором першого голу у матчі за "Лестер" швидше за все стане Келечі Іхеаначо – 3,46. А перший результативний удар у виконанні "Зорі" буде у активі Олександра Гладкого, який лише нещодавно приєднався до команди з Луганська – 9,00.

Якщо знайдуться справжні відчайдухи, які таки захочуть поставити на мінімальну перемогу "Зорі", то тут на рахунок 0:1 на користь луганчан стоїть коефіцієнт 11,25.