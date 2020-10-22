21 октября "Заря" на выезде сыграет в первом матче группового этапа Лиги Европы. Спорт24 собрал все самое главное перед этим поединком.

Лестер – Заря: главное

Что: групповой этап Лиги Европы;

Где: Лестер, Англия, "Кинг Пауэр Стедиум";

Когда: 22 октября, в 22:00;

Арбитр: Стефани Фраппар (Франция);

Где смотреть: телеканал "Футбол 2".

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Что известно о "Лестере"

В игровом плане Лестер – типичная команда Брендана Роджерса. Дисциплинированная, куражная, заточенная на быстрые контратаки, но не беспроблемная. В хороший день его подопечные способны забить пять голов в ворота "Манчестер Сити", а в общем в первых пяти турах АПЛ "лисы" забили 12 голов.

Впрочем, в последних двух поединках ( "Вест Хэм", "Астон Вилла") и в кубковой встрече с "Арсеналом" они потерпели три поражения с суммарным счетом 0:6. Кроме того, ожидаемых голов у "Лестера" не двенадцать, а чуть больше семи – это говорит, что на дистанции у команды будут проблемы, однако в одном конкретном матче йоркширцы способны забивать из ничего.

В целом же для "Лестера" это только пятый еврокубковый сезон в истории. По этому показателю подопечные Брендана Роджерса уступают не только "Браге" и АЕКу, но и "Заре", которая начинает седьмой подряд евросезон.

Статистика выступлений

Английский клуб играл в Кубке Кубков в 1962 году, в Кубке УЕФА 1997/98 и 2001/02. "Лестер" вылетал на ранних стадиях. В Лиге чемпионов 2016/17 "лисы" вышли из группы, в 1/8 финала прошли "Севилью" – 1:2 и 2:0. В четвертьфинале проиграли "Атлетико" – 1:1 и 0:1. Пока это весь их опыт в еврокубках.

"Заря" с 2015 года регулярно выступает в Лиге Европы, хотя и с переменным успехом. Из английских команд судьба сводила луганчан только с "Манчестер Юнайтед" – два поражения 0:2 и 0:1.

Также вспомним, что "Заря" принимала участие в Кубке чемпионов 1973 года. В 1/16 луганчане прошли "Хапоэль" Никосия 2:0 и 0:1. А в 1/8 финала "Спартак" Трнава выбил на тот момент чемпиона СССР по евротурниру – 0:0 и 0:1.

Кадровая ситуация

В "Заре" нет ни травмированных, ни отсутствующих из-за коронавируса, а вот Брендан Роджерс не может рассчитывать сразу на пятерых основных или приближенных к основе футболистов. В первую очередь, в глаза бросается отсутствие Варди – Джейми имел рецидив травмы и будет готов к матчам АПЛ, но в Лиге Европы ним решили не рисковать.

Союнчу же вылетел на долгий срок – возможно, в этом году центрбэк вообще не выйдет. Кроме того, из-за повреждения не сыграют Ндиди, Амарти и Перрейра. Словом, проблемы серьезные, но главный тренер в любом случае обещал ротацию.

Заявка "Зари"

Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура;

Василь, Шевченко, Мацапура; Защитники: Руфат, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов;

Руфат, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов; Полузащитники: Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Циганикс;

Цвек, Хомченовский, Иванисеня, Назарин, Гринь, Юрченко, Циганикс; Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев.

Прогноз букмекеров

Букмекеры Marathonbet отдают колоссальное преимущество на победу хозяевам встречи. На то, что "Лестер" будет праздновать успех в первом матче в группе Лиги Европы, стоит коэффициент 1,33. А вот в победу "Зари" на выезде мало верится – 11,75. Ничья в этом матче оценена в 5,35.

Эксперты считают, что поединок завершится со счетом 2:0 в пользу "Лестера". Именно на такой результат стоит лучший коэффициент 5,8.

Первым в матче порадует своих болельщиков голом английский клуб – 1,285. А на то, что команде Скрипника удастся первой огорчить голкипера соперника во встрече – 4,5.