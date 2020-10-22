21 жовтня "Зоря" на виїзді зіграє у першому матчі групового етапу Ліги Європи. Спорт24 зібрав все найголовніше перед цим поєдинком.

Лестер – Зоря: головне

Що: груповий етап Ліги Європи;

Де: Лестер, Англія, "Кінг Пауер Стедіум";

Коли: 22 жовтня, о 22:00;

Арбітр: Стефані Фраппар (Франція);

Де дивитися: телеканал "Футбол 2".

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Що відомо про "Лестер"

В ігровому плані Лестер – типова команда Брендана Роджерса. Дисциплінована, куражна, заточена на швидкі контратаки, але не безпроблемна. В хороший день його підопічні здатні забити п'ять голів у ворота "Манчестер Сіті", а загалом у перших п'яти турах АПЛ "лиси" забили 12 голів.

Втім, в останніх двох поєдинках ("Вест Хем", "Астон Вілла") та в кубковій зустрічі з "Арсеналом" вони зазнали трьох поразок із сумарним рахунком 0:6. Крім того, очікуваних голів у "Лестера" не дванадцять, а трохи більше семи – це говорить, що на дистанції у команди будуть проблеми, однак в одному конкретному матчі йоркширці здатні забивати з нічого.

Всього ж для "Лестера" це лише п'ятий єврокубковий сезон в історії. За цим показником підопічні Брендана Роджерса поступаються не тільки "Бразі" і АЕКу, але і "Зорі", яка починає сьомий поспіль євросезон.

Статистика виступів

Англійський клуб грав у Кубку Кубків в 1962-му році, в Кубку УЄФА 1997/98 і 2001/02. "Лестер" вилітав на ранніх стадіях. У Лізі чемпіонів 2016/17 "лисиці" вийшли з групи, в 1/8 фіналу пройшли "Севілью" – 1:2 і 2:0. У чвертьфіналі програли "Атлетіко" – 1: 1 і 0:1. Поки це весь їхній досвід в єврокубках.

"Зоря" з 2015-го року регулярно виступає в Лізі Європи, хоч і з перемінним успіхом. З англійських команд доля зводила луганчан тільки з "Ман Юнайтед" – дві поразки 0:2 і 0:1.

Також згадаємо, що "Зоря" брала участь в Кубку чемпіонів 1973 року. В 1/16 луганчани пройшли "Апоель" Нікосія 2:0 і 0:1. А в 1/8 фіналу "Спартак" Трнава вибив на той момент чемпіона СРСР з євротурніру – 0:0 і 0:1.

Кадрова ситуація

У "Зорі" немає ні травмованих, ні відсутніх через коронавірус, а от Брендан Роджерс не може розраховувати одразу на п'ятьох основних або наближених до основи футболістів. В першу чергу, в очі впадає відсутність Варді – Джеймі мав рецидив травми й буде готовий до матчів АПЛ, але у Лізі Європи ним вирішили не ризикувати.

Союнчу ж вилетів на довгий термін – можливо, в цьому році центрбек взагалі не вийде. Крім того, через пошкодження не зіграють Ндіді, Амарті та Перрейра. Словом, проблеми серйозні, але головний тренер в будь-якому випадку обіцяв ротацію.

Заявка "Зорі"

Воротарі: Васіль, Шевченко, Мацапура;

Захисники: Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов;

Півзахисники: Цвек, Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганікс;

Нападники: Кочергін, Лунєв, Перовіч, Гладкий, Кабаєв.

Прогноз букмекерів

Букмекер Marathonbet дає колосальну перевагу на перемогу господарів зустрічі. На те, що "Лестер" святкуватиме успіх у першому матчі у групі Ліги Європи стоїть коефіцієнт 1,33. А от у звитягу "Зорі" на виїзді мало віриться – 11,75. Нічия у цьому матчі оцінена у 5,35.

Експерти вважають, що поєдинок завершиться із рахунком 2:0 на користь "Лестера". Саме на такий результат стоїть найкращий коефіцієнт 5,8.

Першим у матчі потішить своїх вболівальників голом англійський клуб – 1,285. А на те, що команді Скрипника вдасться першою засмутити голкіпера суперника у зустрічі – 4,5.