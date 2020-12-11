В четверг, 10 декабря, АЕК сыграл последний матч группы Лиги Европы против Лестера. Греческий клуб Евгения Шахова потерпел поражение от англичан.

Лестер – АЕК 2:0

Голы: Ундер, 12, Барнс, 14

Перед поединком у АЕКа не было никаких шансов выйти из группы в плей-офф Лиги Европы. Греческий клуб занимал последнюю строчку в группе, уступая ближайшему конкуренту 3 пункта, пишет 24 канал.

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Матч в одни ворота

В заявку на матч попал только Евгений Шахов. Со стартовых минут полузащитник остался на скамейке для запасных. Дмитрий Чигринский пропускал этот поединок из-за травмы.

Сначала матча Лестер показал, кто явный фаворит этой встречи. Уже на 12-й минуте открыв счет. Передачу с фланга попробовал прервать защитник гостей, но сделал это крайне неудачно, не попав ногой по мячу. Этой ужасной ошибкой воспользовался Ундер и отправил мяч мощным ударом в ворота АЕКа – 1:0. Голкипер не имел шансов взять этот удар.

Уже через две минуты хозяева удвоили счет. Барнс вошел в штрафную гостей и пробил в дальний угол – 2:0. Конечно, не без доли фарта, мяч рикошетом от ноги игрока греческого клуба несколько изменил траекторию и полетел прямо в ворота.

Ни одной из команд не удалось больше отличиться в этом матче. Итоговый счет встречи – 2:0 в пользу Лестера.

После поражения АЕК вылетел из Лиги Европы в роли аутсайдера группы. А Лестер сыграет в 1/16 финала турнира, англичане завершили групповой этап лидерами.

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