У четвер, 10 грудня, АЕК зіграв останній матч групи Ліги Європи проти Лестера. Грецький клуб Євгена Шахова зазнав поразки від англійців.

Лестер – АЕК 2:0

Голи: Ундер, 12, Барнс, 14

Перед поєдинком у АЕКа не було жодних шансів вийти із групи у плей-офф Ліги Європи. Грецький клуб посідав останню сходинку у групі, поступаючись найближчому конкуренту Зорі 3 пунктами, пише 24 канал.

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Матч в одні ворота

У заявку на матч потрапив лише Євген Шахов. Зі стартових хвилин півзахисник залишився на лавці для запасних. Дмитро Чигринський пропускав цей поєдинок через травму.

Спочатку матчу Лестер показав, хто явний фаворит цієї зустрічі. Вже на 12-й хвилині відкривши рахунок. Передачу з флангу спробував перервати захисник гостей, але зробив це вкрай невдало, не потрапивши ногою по м'ячу. Цією жахливою помилкою скористався Ундер та відправив м'яч потужним ударом у ворота АЕКа – 1:0. Голкіпер не мав шансів взяти цей удар.

Вже за дві хвилини господарі подвоїли рахунок. Барнс увійшов у штрафний майданчик гостей та пробив у дальній кут – 2:0. Звичайно, не без долі фарту, м'яч рикошетом від ноги гравця грецького клубу дещо змінив траєкторію та полетів прямо у ворота.

Жодній з команд не вдалось більше відзначитись у цьому матчі. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь Лестера.

Після поразки АЕК вилетів з Ліги Європи у ролі аутсайдера групи. А Лестер зіграє в 1/16 фіналу турніру, англійці завершили груповий етап лідерами.

Лестер – АЕК відеоогляд