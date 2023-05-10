Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) 2:0 (6:4, 6:3)

В Риме начался теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96 участниц соревнования было пять представительниц Украины, пишет 24 канал.

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Уже в первом круге судьба свела двоих в одну пару. Третья ракетка Украины Леся Цуренко противостояла бывшей первой ракетке страны Элине Свитолиной. Последняя всего полтора месяца назад вернулась из декрета.

Именно поэтому Леся считалась фавориткой в дуэли, которую она подтвердила и в игре. В первом сете спортсменка из Ровенской уступила в первом же гейме на своей подаче, но сразу же выполнила брейк.

Это было началом удачной серии, в течение которой Цуренко взяла четыре гейма подряд и выиграла сет. Во втором же Леся не сбросила обороты и трижды взяла подачи Светолиной, доведя игру до уверенной победы - 6:4/6:3.

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В общей сложности матч продолжался чуть более 1,5 часов, в течение которых украинки не сделали ни одного эйса. Свитолина уже в четвертый раз вылетает в первом круге по возвращении из декрета.

Цуренко выходит во второй раунд. Там ее соперницей станет американка Бернарда Пэра, которая идет 32-й в рейтинге WTA. Победа над представительницей США может вывести Лесю на лидера мирового рейтинга Игу Швентек.