Леся Цуренко (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 2:0 (6:4, 6:3)

У Римі розпочався тенісний ґрунтовий турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання було п'ять представниць України, пише 24 канал.

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Вже у першому колі доля звела двох із них в одну пару. Третя ракетка України Леся Цуренко протистояла колишній першій ракетці країни Еліні Світоліній. Остання лише півтора місяці тому повернулась із декрету.

Саме тому Леся вважалась фавориткою у дуелі, що вона підтвердила й у грі. У першому сеті спортсменка з Рівненщини поступилась у першому ж геймі на своїй подачі, але одразу ж виконала брейк.

Це було початком вдалої серії, протягом якої Цуренко взяла чотири гейми поспіль та виграла сет. У другому ж Леся не зкинула обертів та тричі взяла подачі Світоліної, довівши гру до впевненої перемоги – 6:4 / 6:3.

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Загалом матч продовжувався трохи більше ніж 1,5 години, протягом яких українки не зробили жодного ейсу. Світоліна вже вчетверте вилітає у першому колі після повернення з декрету.

Цуренко ж виходить у другий раунд. Там її суперницею стане американка Бернарда Пера, яка йде 32-ю у рейтингу WTA. Перемога над представницею США може вивести Лесю на лідерку світового рейтингу Ігу Швьонтек.