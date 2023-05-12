Леся Цуренко (Украина) – Бернарда Пэра (США) 2:0 (6:4, 6:4)

На этой неделе начался престижный теннисный турнир среди женщин в Риме. В Мастерсе принимают участие 96 теннисисток. в том числе и пятеро стартовали с Украины, пишет 24 канал.

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Впрочем, Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге. А вот Ангелина Калинина и Марта Костюк уже вышли в третий круг. К ним присоединилась и Леся Цуренко, которая на старте соревнований выбила Светолину.

Теннисистка из Ровенщины вышла на четвертую ракетку США Бернарду Перу. Шансы девушек оценивались как равные и матч это оправдал. Первый сет начался с брейка от Цуренко. Впрочем после этого Бернарда взяла четыре гейма подряд.

Пера собиралась уже закрывать сет, но Лесе удался эффектный камбэк. При счете 1:4 украинка взяла пять геймов подряд (в том числе два – на чужих подачах) и выиграла первый сет.

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Цуренко решила закрыть игру за два сета и не без проблем добилась своего. Во втором украинка лидировала со счетом 5:1, но умудрилась трижды подряд проиграть гейма (дважды – на своих). Но все же Леся добила оппонентку.

Для Цуренко это первый выход в третий круг за всю историю выступлений в Риме. В целом украинка с 2019 года не доходила до этой стадии на Мастерсах. Следующей соперницей Леси станет первая ракетка мира Ига Швентек.