Леся Цуренко (Україна) – Бернарда Пера (США) 2:0 (6:4, 6:4)

Цього тижня розпочався престижний тенісний турнір серед жінок у Римі. У Мастерсі беруть участь 96 тенісисток. в тому числі і п'ятеро стартували з України, пише 24 канал.

До теми Марта Костюк знищила американку та вперше в кар'єрі вийшла у третій раунд на Мастерсі

Втім Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вилетіли у першому колі. А ось Ангеліна Калініна та Марта Костюк вже вийшли у третє коло. До них доєдналась і Леся Цуренко, яка на старті змагань вибила саме Світоліну.

Тенісистка з Рівненщини вийшла на четверту ракетку США Бернарду Перу. Шанси дівчат оцінювались як рівні і матч це виправдав. Перший сет почався із брейку від Цуренко. Втім після цього Бернарда взяла аж чотири гейми поспіль.

Пера збиралась вже закривати сет, але Лесі вдався ефектний камбек. За рахунку 1:4 українка взяла п'ять геймів поспіль (серед них два – на чужих подачах) та виграла перший сет.

Читайте також Тенісистка з Нової Каховки знищила росіянку в Римі та уникла матчу із прихильницею Лукашенка

Цуренко вирішила закрити гру за два сети і не без проблем домоглась свого. У другому українка лідирувала з рахунком 5:1, але примудрилась тричі поспіль програти гейми (двічі – на своїх). Але все ж таки Леся добила опонентку.

Для Цуренко це перший вихід в третє коло за всю історії виступів у Римі. Загалом же українка з 2019 року не доходила до цієї стадії на Мастерсах. Наступною суперницею Лесі стане перша ракетка світу Іга Швьонтек.