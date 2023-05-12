Клер Лиу (США) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (0:6, 4:6)

В Риме продолжается теннисный турнир среди женщин категории WTA1000, пишет 24 канал. Среди 96 участниц стартовало пять украинок, но Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге.

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Первая ракетка Украины Марта Костюк начала сразу со второго круга. Там ее соперницей стала Клер Лиу из США, которая идет 56-й в рейтинге WTA.

Ожидалось, что американка сможет дать серьезное сражение Марти. Впрочем, первый сет показал обратную картинку. Костюк буквально уничтожила оппонентку, выиграв его "под ноль".

Уже во втором сете Лиу начала сопротивляться и взяла первый же гейм на подаче украинки. Тем не менее, Марта нашла в себе силы, чтобы перевернуть ход сета. При счете 3:0 в пользу Клер киевлянка взяла пять гейма подряд, а сет в итоге выиграла со счетом 6:4.

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Это позволило Костюку впервые в карьере пройти в третий круг Мастерса. Там ей предстоит встретиться с лучшей теннисисткой Испании Паулой Бадосой Хильберт. Теннисистка идет 35-й в рейтинге WTA, а во втором круге отправила домой седьмую ракетку мира Онс Жабер.

Также второй круг прошла и Ангелина Калинина, уверенно расправилась с Анной Блинковой и теперь сойдется с американкой Софией Кенин. Леся Цуренко свою игру второго раунда против Бернарды Пери проведет позже.