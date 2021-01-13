31-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии уступила россиянке Людмиле Самсоновой. Украинка остановилась в шаге от основной сетки турнира.

В решающем матче теннисистки провели на корте 1 час и 24 минуты. Россиянка Людмила Самсонова стала одной из 16 спортсменок, вышедших в основную сетку Australian Open, пишет 24 канал.

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Людмила Самсонова – Леся Цуренко 2:0 (7:6, 6:2)

В первом сете теннисистки все никак не могли взять геймы на собственных подачах. По 4 гейма спортсменки отдали друг другу. В итоге, это привело к тай-брейку. В каком Леся Цуренко легко отдала сет россиянке – 7:1. В целом первая партия завершилась со счетом 7:6.

Если во втором сете представительница из России собралась и исправила свои подачи, то Цуренко дальше не слишком уверенно продолжала играть, отдав на своем мяче два гейма. Самсонова воспользовалась таким подарком соперницы и тоже довольно непринужденно оставила и второй сет за собой. Украинка взяла у соперницы лишь два гейма – 6:2.

Цуренко остановилась в шаге от основной сетки Australian Open. Ни одна из украинских теннисисток так и не смогли пробиться дальше.

Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии среди женщин Украину будут представлять Элина Свитолина и Марта Костюк. Еще одной из украинок должна была стать Даяна Ястремская, но теннисистка провалила допинг-тест и была отстранена от соревнований.