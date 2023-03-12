Мария Саккари (Греция) – Ангелина Калинина (Украина) 2:1 (3:6 / 6:2 / 6:4)

На днях в США проходит престижный женский теннисный турнир категории WTA1000 Индиан-Уэллс. Участие в соревнованиях принимают 96 спортсменок, среди которых четыре украинки, пишет 24 канал.

К теме Когда Свитолина вернется на корт: оригинальный ответ от шестимесячной дочери – милое фото

Уже продолжаются игры третьего круга (1/16 финала) и до этой стадии дошли только две наши соотечественницы. В понедельник Леся Цуренко будет противостоять спортсменке без страны Арине Сабаленко.

Первый сет по Калинине

А в воскресенье свою игру этой стадии отыграла первая ракетка Украины Ангелина Калинина. Уроженцы Новой Каховки у соперницы досталась седьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции.

Первый сет завершился в пользу украинки. Ангелина взяла первый же гейм на подаче соперницы и не отдавала свои. А вот во втором сете Саккари собралась и показала свой класс.

Эффектный камбек гречанки

Калинина также сразу же начала с брейка, но гречанка набирала обороты и в итоге позволила нашей теннисистке лишь трижды взять свои подачи. Таким образом, определение победителя отложилось на третий сет.

Читайте также Дожали: теннисистов из стран-террористов допустили на Уимблдон-2023

Там теннисистки сразу обменялись брейками и тянули до последнего. При счете 5:4 в пользу Саккари гречанка дала серьезное сражение Калининой на ее подаче. Соперницы трижды уравнивались в "больше/меньше", но в итоге Мария таки достигла Ангелину.

Таким образом, Калинина покидает Индиан-Уэллс и теперь только Цуренко будет представлять Украину на турнире. В свою очередь Саккари в следующем раунде сыграет либо с Каролиной Плишковой (Чехия), либо с Вероникой Кудерметовой.