Молодежная сборная Украины начала свой путь на юношеском Евро-2023. Подопечные Руслана Ротаня попали под волну похвалы.

Достойно внимания Молодежное Евро-2023: результаты матчей и турнирная таблица

Заслуживают признания

Ведущее спортивное издание Франции L'Equipe выпустило два материала, где ведущее место заняла "сине-желтая" команда и некоторые ее отдельные представители. В частности французы решили назвать главных претендентов на титул молодежного Евро, место среди фаворитов нашлось и сборной Украины, однако не в ведущих ролях. L'Equipe решило "звездами" отметить силу команды на континентальном турнире, таким образом Испания (в группе с Украиной), Германия и Франция получили по 4 звезды из 5 (максимум не достался никому). Португалии, Украине, Бельгии и Англии досталось по 3 звезды. Главным аутсайдером соревнований издания считает Швейцария.

Конечно, "сине-желтые" не могут оказаться среди перечня фаворитов без веских причин. Французская редакция отметила ряд украинских футболистов, а Михаил Мудрик вообще попал в пятерку игроков на молодежном Евро, за которыми следует следить, поскольку они могут "выстрелить" на континентальном турнире. L'Equipe отдельно "респектнуло" и украинским футболистам, которые еще и "в свободное время" защищают цвета главной команды страны.

Кстати говоря. Михаил Мудрик стал самым дорогим футболистом Евро-2023. Первое место украинский вингер разделяет с полузащитником сборной Италии Сандро Тонали. Оба стоят по 50 миллионов евро.

Украина может стать потенциальным сюрпризом Евро-2023 U-21. В ее составе выступает вратарь-гигант Анатолий Трубин (1,99 метра), а также грозный дуэт из Шахтера Бондаренко-Судаков. Однако особым эта команда делает наличие такого игрока как Михаил Мудрик. Зимой Челси заплатил за него более 100 млн евро – форвард намерен завершить этот непростой сезон на хорошей ноте.

– считает L'Equipe.

Напомним, что сборная Украины выиграла свой стартовый матч на Евро-2023 у сборной Хорватии (2:0). В поединке против "клетчатой" команды прекрасно себя продемонстрировал Алексей Кащук, о котором французская редакция в своем тексте не упомянула, поэтому в составе "сине-желтых" еще хватает талантов, чтобы удивить Европу. Следующий матч подопечные Ротаня проведут 24 июня против Румынии, а 27-го встретятся с Испанией.