Молодіжна збірна України розпочала свій шлях на юнацькому Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня потрапили під хвилю похвали.

Варте уваги Молодіжне Євро-2023: результати матчів та турнірна таблиця

Заслуговують на визнання

Провідне спортивне видання Франції L'Equipe випустило два матеріали, в яких провідне місце зайняла "синьо-жовта" команда та деякі її окремі представники. Зокрема, французи вирішили назвати головних претендентів на титул молодіжного Євро, місце серед фаворитів знайшлося і збірній України, проте не у провідних ролях. L'Equipe вирішило "зірками" відзначити силу команди на континентальному турнірі, таким чином Іспанія (у групі з Україною), Німеччина та Франція отримали по 4 зірки з 5 (максимум не дістався нікому),. Португалії, Україні, Бельгії та Англії дісталося по 3 зірки. Головним аутсайдером змагань видання вважає Швейцарію.

Звичайно, що "синьо-жовті" не можуть опинитися серед переліку фаворитів без вагомих на те причин. Французька редакція відзначила низку українських футболістів, а Михайло Мудрик взагалі потрапив до п'ятірки гравців на молодіжному Євро, за якими варто стежити, оскільки вони можуть "вистрілити" на континентальному турнірі. L'Equipe окремо "респектнуло" і українським футболістам, які ще й "у вільний час" захищають кольори головної команди країни.

До речі. Михайло Мудрик став найдорожчим футболістом Євро-2023. Першу сходинку український вінгер розділяє із півзахисником збірної Італії Сандро Тоналі. Обидва коштують по 50 мільйонів євро.

Україна може стати потенційним сюрпризом Євро-2023 U-21. У її складі виступає воротар-гігант Анатолій Трубін (1,99 метри), а також грізний дует із Шахтаря Бондаренко-Судаков. Проте особливим цю команду робить наявність такого гравця як Михайло Мудрик. Взимку Челсі заплатив за нього понад 100 млн євро – форвард має намір завершити цей непростий сезон на хорошій ноті,

– вважає L'Equipe.

Нагадаємо, що збірна України виграла свій стартовий матч на Євро-2023 у збірної Хорватії (2:0). У поєдинку проти "картатої" команди прекрасно себе продемонстрував Олексій Кащук, про якого французька редакція у своєму тексті не згадала, тому у складі "синьо-жовтих" ще вистачає талантів, аби здивувати Європу. Наступний матч підопічні Ротаня проведуть 24-го червня проти Румунії, а 27-го зустрінуться із Іспанією