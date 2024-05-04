Устал ждать на вокзале: легенда Динамо решил высмеять Зинченко из-за намерений идти на войну

Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко "проехался" по Александру Зинченко. Известному эксперту не понравились слова игрока лондонского Арсенала.

Во время одного из интервью британским СМИ Александр Зинченко сделал заявление, что готов пойти на фронт и защищать Украину. Из-за этого на футболиста вылилось немало едких комментариев.

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Леоненко раскритиковал Зинченко

Легенда киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко решил присоединиться к хейту Зинченко. У бывшего форварда поинтересовались перспективами сборной Украины на Евро-2024, но он перевел внимание на игрока "канониров".

Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут,

– сказал Леоненко.

Отметим, что Александр Зинченко является амбассадором UNITED24 и активно помогает украинской армии, а также пострадавшим от войны согражданам. При каждом удобном случае хавбек сборной Украины пытается напомнить миру об агрессии России. Однако некоторым почему-то не нравится такая активность звезды украинского футбола.

Напомним, что чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня. Свой первый поединок в рамках турнира сборная Украины сыграет 17 июня против Румынии. Поединок состоится в Мюнхене.