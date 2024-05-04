Во время одного из интервью британским СМИ Александр Зинченко сделал заявление, что готов пойти на фронт и защищать Украину. Из-за этого на футболиста вылилось немало едких комментариев.

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Леоненко раскритиковал Зинченко

Легенда киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко решил присоединиться к хейту Зинченко. У бывшего форварда поинтересовались перспективами сборной Украины на Евро-2024, но он перевел внимание на игрока "канониров".

Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на железнодорожном вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут,

– сказал Леоненко.

Отметим, что Александр Зинченко является амбассадором UNITED24 и активно помогает украинской армии, а также пострадавшим от войны согражданам. При каждом удобном случае хавбек сборной Украины пытается напомнить миру об агрессии России. Однако некоторым почему-то не нравится такая активность звезды украинского футбола.

Напомним, что чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня. Свой первый поединок в рамках турнира сборная Украины сыграет 17 июня против Румынии. Поединок состоится в Мюнхене.