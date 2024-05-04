Під час одного з інтерв'ю британським ЗМІ Олександр Зінченко зробив заяву, що готовий піти на фронт та захищати Україну. Через це на футболіста вилилося чимало їдких коментарів.

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Леоненко розкритикував Зінченка

Легенда київського Динамо, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко вирішив приєднатися до хейту Зінченка. У колишнього форварда поцікавилися перспективами збірної України на Євро-2024, але він перевів увагу на гравця "канонірів".

Грати можна з усіма, хоч ми дуже часто і виграємо випадково. Від нашої збірної я чекаю якості. Якщо буде якість, будуть і перемоги. А в нас бачите як. Один хлопець на війну збирається, а його все з поїзда знімають. Я вже втомився його зустрічати на залізничному вокзалі. Блондинчик такий, Зінченко звуть,

– сказав Леоненко.

Зазначимо, що Олександр Зінченко є амбасадором UNITED24 та активно допомагає українській армії, а також постраждалим від війни співгромадянам. За кожної нагоди хавбек збірної України намагається нагадати світу про агресію Росії. Проте декому чомусь не подобається така активність зірки українського футболу.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи в Німеччині стартує 14 червня. Свій перший поєдинок в рамках турніру збірна України зіграє 17 червня проти Румунії. Поєдинок відбудеться в Мюнхені.