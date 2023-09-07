"Суркису будет чем похвастаться": президенту Динамо досталось от Леоненко из-за ухода Сидорчука

Украинский гранд в последние дни летнего трансферного окна покинули два знаковых футболиста – Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Легендарный игрок Динамо Виктор Леоненко подверг критике эти трансферы.

Известный в прошлом форвард Динамо и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко считает, что Сидорчук и Гармаш зря избрали для продолжения карьеры малоизвестные клубы. Поэтому Леоненко не упустил возможности "уколоть" президента "бело-синих" Игоря Суркиса за последние трансферы.

Читайте также "Икона Динамо": трансфер легенды киевлян произвел фурор в Хорватии

Леоненко: Зачем туда Сидорчук пошел

По мнению эксперта, такие трансферы вредят имиджу клуба, который отдает ведущих игроков в малоизвестные команды.

"Я так понимаю, что Игорю Суркису будет чем похвастаться. А зачем туда Сидорчук пошел... Честно говоря, Сергея не понимаю, но это его выбор. Может быть, Бельгия нравится, шоколад, пиво, что там еще.

Лично я бы из Динамо точно туда не пошел. Денис Гармаш сейчас еще в Осиек перейдет... Ну, в серьезные команды наши игроки переходят. Я знаю, что дергают в клубе, поскольку это еще с меня началось. Потому я и говорю, что Шевченко счастливчик, уехавший в 23 года. Я даже вообразить такого не мог.

У нас игроки рассказывают, что уходят в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что Вестерло? Для клуба стыдно должно быть, но в целом уже привыкли", – рассказал Леоненко.

Для объективности отметим, что Сергей Сидорчук и Денис Гармаш покинули "Динамо" уже в солидном футбольном возрасте. Капитану "бело-синих" Сидорчуку исполнилось 32 года, а Гармашу – 33. Так что попасть в топ-клуб им было довольно сложно, тем более когда Динамо вылетело из еврокубков. Таким образом, клуб предоставил возможность футболистам, отдавшим ему много лет, поиграть остаток карьеры в европейских чемпионатах.