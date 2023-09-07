Відомий в минулому форвард Динамо та збірної України, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко вважає, що Сидорчук та Гармаш даремно обрали для продовження кар’єри маловідомі клуби. Тож Леоненко не прогаяв можливості "вколоти" президента "біло-синіх" Ігоря Суркіса за останні трансфери.

Читайте також "Ікона Динамо": трансфер легенди киян спричинив фурор у Хорватії

Леоненко: Навіщо туди Сидорчук пішов

На думку експерта, такі трансфери шкодять іміджу клубу, який віддає провідних гравців у маловідомі команди.

"Я так розумію, що Ігорю Суркісу буде чим похвалитися. А навіщо туди Сидорчук пішов... Чесно кажучи, Сергія не розумію, але це його вибір. Можливо, Бельгія подобається, шоколад, пиво, що там ще.

Особисто я б з Динамо точно туди не пішов. Денис Гармаш зараз ще в Осієк перейде... Ну в серйозні команди наші гравці переходять. Я знаю, що пересмикують в клубі, оскільки це ще з мене почалося. Тому я і кажу, що Шевченко щасливчик, що поїхав у 23 роки. Я навіть уявити такого не міг.

У нас гравці розповідають, що йдуть в інші клуби, щоб виграти Лігу чемпіонів або пограти в єврокубках, а що Вестерло? Для клубу соромно має бути, але в цілому вже звикли," – розповів Леоненко.

Для об’єктивності зазначимо, що Сергій Сидорчук та Денис Гармаш покинули Динамо вже в солідному футбольному віці. Капітану "біло-синіх" Сидорчуку виповнилося 32 роки, а Гармашу – 33. Тож потрапити в топ-клуб їм було досить складно, тим більше коли Динамо вилетіло з єврокубків. Таким чином, клуб надав можливість футболістам, які віддали йому багато років, пограти залишок кар'єри в європейських чемпіонатах.