Готовится к будущему: Месси попробовал себя в новой профессии
Источник:Messismo
36-летний Лионель Месси привык к постоянной публичности и обилию камер вокруг себя. Поэтому легендарный футболист попробовал себя в качестве актера в аргентинском сериале.
Для Лео Месси это лето станет знаковым не только из-за ухода из европейского футбола в Америку. Обладатель семи "Золотых мячей" решил попробовать себя еще и в шоу-бизнесе.
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Сыграл самого себя в дебютной ленте
Капитан сборной Аргентины дебютировал в качестве актера, где сыграл самого себя в аргентинском сериале "Защитники".
В примерно пятиминутной сцене Месси общается с тремя агентами, которые предлагают ему странную бизнес-идею: играть каждый день за разный клуб в разных аргентинских дивизионах (от Альмиранте Браун до Ньюэллс Олд Бойз). Сначала Месси спорит с агентами, но затем они достигают согласия.
Смотрите видео с актерским стартом МессиНапомним. Сезон-2022/2023 стал триумфальным для Месси, ведь он завоевал важнейший трофей в своей жизни – стал чемпионом мира, а на самом мундиале был признан лучшим игроком турнира. С нового же сезона он будет играть в одном составе с украинцем Сергеем Кривцовым.