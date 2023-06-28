Готовится к будущему: Месси попробовал себя в новой профессии

36-летний Лионель Месси привык к постоянной публичности и обилию камер вокруг себя. Поэтому легендарный футболист попробовал себя в качестве актера в аргентинском сериале.

Для Лео Месси это лето станет знаковым не только из-за ухода из европейского футбола в Америку. Обладатель семи "Золотых мячей" решил попробовать себя еще и в шоу-бизнесе.

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Сыграл самого себя в дебютной ленте

Капитан сборной Аргентины дебютировал в качестве актера, где сыграл самого себя в аргентинском сериале "Защитники".

В примерно пятиминутной сцене Месси общается с тремя агентами, которые предлагают ему странную бизнес-идею: играть каждый день за разный клуб в разных аргентинских дивизионах (от Альмиранте Браун до Ньюэллс Олд Бойз). Сначала Месси спорит с агентами, но затем они достигают согласия.

Смотрите видео с актерским стартом Месси