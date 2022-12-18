Аргентина победила на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Финал прошел в воскресенье, 18 декабря.

В финале Аргентина обыграла Францию. В основное время матч закончился со счётом 2:2. Голами отличились Месси по пенальти и Ди Мария в первом тайме. Во втором тайме Франция сократила отставание в счете усилием Мбаппе, тоже отличившимся ударом с пенальти. А через минуту он забил еще один гол. Так что игра перешла в овертайм. И там гол забил Месси. Но в ворота аргентинцев снова назначили пенальти, и Мбаппе оформил хет-трик. После овертайма был счет 3:3. И все решилось в серии пенальти, где победу одержала Аргентина.

Для Аргентины это третья победа на чемпионате мира. Впервые команда победила в 1978 году, когда была хозяйкой турнира. Второй раз "альбиселесте" победили на ЧМ-1986.

Относительно Месси, он вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира. Финал стал для него 26 игрой на Мундиалях.

Он же выиграл гонку бомбардиров. Гол в финале стал для него шестым на ЧМ-2022.

Также благодаря этой победе, Месси выиграл почти все турниры на уровне сборной – к Копа Америка в 2021 году добавил еще и чемпионат мира в 2022 году.