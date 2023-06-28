Для Лео Мессі це літо стане знаковим не тільки через відхід з європейського футболу до Америки. Володар семи "Золотих м'ячів" вирішив спробувати себе ще й у шоу-бізнесі.

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Зіграв самого себе у дебютній стрічці

Капітан збірної Аргентини дебютував у якості актора, де зіграв самого себе.в аргентинському серіалі "Захисники".

У приблизно п'ятихвилинній сцені Мессі спілкується з трьома агентами, які пропонують йому дивну бізнес-ідею: грати щодня за різний клуб у різних аргентинських дивізіонах (від Альміранте Браун до Ньюеллс Олд Бойз). Спочатку Мессі сперечається з агентами, але потім вони досягають згоди.

Дивіться відео з акторським стартом Мессі

Нагадаємо. Сезон-2022/2023 став тріумфальним для Мессі, адже він здобув найважливіший трофей у своєму житті – став чемпіоном світу, а на самому мундіаль був визнаний найкразим гравцем турніру. З нового ж сезону він буде грати в одному складі з українцем Сергієм Кривцовим.