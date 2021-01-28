В ночь с 27 на 28 января Вашингтон на выезде сыграл против Нью-Орлеана. Украинец Алексей Лень провел неплохой поединок, но не позволил своей команде потерпеть поражение.

Источник: 24 канал

Вашингтон потерпел 11-е поражение в сезоне – 124:106. Гости смогли оставить за собой лишь третью четверть – 30:35. Во всех остальных побеждали баскетболисты Нью-Орлеана – 35:18, 29:27 и 30:26 соответственно.

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Неплохой матч Леня

Свой шанс в матче за Вашингтон получил и украинец Алексей Лень. Баскетболист провел на площадке 19 минут и 29 секунд. За это время набрал 8 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Также украинец запомнился в игре 1-й потерей и 6 персональными фолами.

Вашингтон после матча продолжает находиться на дне таблицы Восточной конференции. Клуб Леня в новом сезоне одержал лишь 3 победы при 11 поражениях. Нью-Орлеану тоже не хватает звезд – предпоследняя 14-я ступенька в Западной конференции.