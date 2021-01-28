Лень второй раз подряд потерпел поражение в футболке Вашингтона в НБА
В ночь с 27 на 28 января Вашингтон на выезде сыграл против Нью-Орлеана. Украинец Алексей Лень провел неплохой поединок, но не позволил своей команде потерпеть поражение.
Источник: 24 канал
Вашингтон потерпел 11-е поражение в сезоне – 124:106. Гости смогли оставить за собой лишь третью четверть – 30:35. Во всех остальных побеждали баскетболисты Нью-Орлеана – 35:18, 29:27 и 30:26 соответственно.
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Неплохой матч Леня
Свой шанс в матче за Вашингтон получил и украинец Алексей Лень. Баскетболист провел на площадке 19 минут и 29 секунд. За это время набрал 8 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Также украинец запомнился в игре 1-й потерей и 6 персональными фолами.
Вашингтон после матча продолжает находиться на дне таблицы Восточной конференции. Клуб Леня в новом сезоне одержал лишь 3 победы при 11 поражениях. Нью-Орлеану тоже не хватает звезд – предпоследняя 14-я ступенька в Западной конференции.
- Лень лишь недавно присоединился к Вашингтону. Украинцу неожиданно указали на дверь в Торонто только после 7 матчей в футболке Рэпторс. Уже через несколько дней 23 января Алексей подписал контракт с новым клубом, но детали соглашения не сообщаются. Предварительно Алексей должен был задержаться здесь на год. Вашингтон стал уже 5-м клубом для баскетболиста в НБА.
- В среднем показатели Леня в сезоне составили 2,3 очка, 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.
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