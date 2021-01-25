В ночь с 24 на 25 января Вашингтон на выезде потерпел 9-е поражение в новом сезоне в НБА. Алексей Лень провел великолепный дебют за гостей.

Вашингтон провел очередной матч в регулярном чемпионате НБА. В этом поединке команде Алексея Леня, которую он лишь недавно пополнил, не удалось избежать поражения от Сан-Антонио – 121:101. пишет 24 канал.

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Уверенный дебют Леня

Лишь в стартовой четверти команде удалось победить украинца – 23:26. Все последующие остались за хозяевами встречи – 25:21, 37:30 и 36:24.

Лень в дебютном матче за Вашингтон провел на площадке 20 минут и 40 секунд. За это время баскетболист набрал 11 очков (4-6 с игры, 1-2 трехочковые, 2-4 штрафных), сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 подбор. Также Лень запомнился 1-й потерей и 1-м фолом.

Лень в Вашингтоне?

Торонто неожиданно указал Леню на выход. Долго без команды украинский баскетболист не был. Уже через несколько дней 23 января Алексей подписал контракт с новым клубом, но детали соглашения не сообщаются. Предварительно украинец должен был задержаться здесь на год. Вашингтон стал уже 5-м клубом для украинца в НБА.

Это поражение стало для команды украинца уже 9-м в новом сезоне. Сейчас Вашингтон находится на предпоследнем 14 месте в Восточной конференции. Худший результат показывает лишь Детройт, где выступает другой баскетболист из Украины Святослав Михайлюк.

Сан-Антонио-Вашингтон видеообзор