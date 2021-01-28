Лень вдруге поспіль зазнав поразки у футболці Вашингтона в НБА
У ніч з 27 на 28 січня Вашингтон на виїзді зіграв проти Нью-Орлеана. Українець Олексій Лень провів непоганий поєдинок, але не дозволив своїй команді зазнати поразки.
Джерело: 24 канал
Вашингтон зазнав 11-ї поразки у сезоні – 124:106. Гості змогли залишити за собою лише третю чверть – 30:35. У всіх інших перемагали баскетболісти Нью-Орлеана – 35:18, 29:27 та 30:26 відповідно.
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Непоганий матч Леня
Свій шанс у матчі за Вашингтон отримав і українець Олексій Лень. Баскетболіст провів на майданчику 19 хвилин та 29 секунд. За цей час набрав 8 очок, зробив 4 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот. Також українець запам'ятався у грі 1-ю втратою та 6 персональними фолами.
Вашингтон після матчу продовжує перебувати на дні таблиці Східної конференції. Клуб Леня у новому сезоні здобув лише 3 перемоги при 11 поразках. Нью-Орлеан теж не хапає зірок – передостання 14-та сходинка у Західній конференції.
- Лень лише нещодавно приєднався до Вашингтона. Українцю несподівано вказали на двері у Торонто лише після 7 матчів у футболці Репторс. Вже за декілька днів 23 січня Олексій підписав контракт з новим клубом, але деталі угоди не повідомляються. Попередньо Олексій повинен був затриматись тут на рік. Вашингтон став вже 5-м клубом для баскетболіста з України в НБА.
- У середньому показники Леня в сезоні склали 2,3 очка, 1,6 підбору за 10,9 хвилини на майданчику.
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