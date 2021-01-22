Украинский центровой Алексей Лень может остаться в НБА. Вашингтон заинтересован в приобретении баскетболиста.

Клубу нужно усилить проблемную позицию. В Вашингтоне осталось только два центровых, поэтому подписание украинца Алексея Леня помогло бы решить эту проблему, сообщает NBC Washington.

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Лень останется в НБА

Робин Лопес и Мо Вагнер остались в команде после травмы передней крестообразной связки у Томаса Брайанта и отчисления Анжейса Пасечникса.

Вашингтон ждет выхода Леня с рынка отказов в течение 48 часов. Однако клуб рассматривает несколько вариантов на эту позицию. Если Вашингтону удастся найти достойное усиление, то кандидатура Леня в результате может стать не приоритетной.

Украинец неожиданно покинул Торонто только после 7 матчей в футболке Рэпторс. В среднем показатели нашего баскетболиста в сезоне составили 2,3 очка, 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке. Причина такого резкого ухода из команды не сообщается. Интересно, что последние поединки в регулярном чемпионате НБА Лень пропустил из-за протоколов ассоциации, которые были связаны с коронавирусом.