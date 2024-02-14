Український голкіпер провів одну зі своїх найкращих ігор за Реал. Андрій Лунін здійснив 9 чудових сейвів, хоча м'яч побував у його володіннях вже на старті матчу. Однак гол не було зараховано через офсайд у гравця Лейпцига.

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Красивий жест від MVP матчу

Поєдинок у Лейпцигу закінчився мінімальною перемогою Реала 0:1. Єдиний гол у матчі забив 24-річний атакувальний півзахисник Брахім Діас, який для нього став 8-м у цьому сезоні (у 28-ми зіграних матчах).

Саме його УЄФА назвала найкращим гравцем матчу. Після поєдинку Діас виклав спільну світлину із Луніним із роздягальні Реала. Іспанець зробив символічний жест, розділивши нагороду MVP поєдинку із українським голкіпером, високо оцінивши гру Андрія.

Вона також і твоя. Чудова гра,

– написав Діас.



Діас поділився нагородою MVP матчу із Луніним / Скриншот із інстаграму футболіста

Заслужено високо оцінив після матчу гру українця й головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті. Італійський коуч теж заявив, що поєдинок проти Лейпцига у Лізі чемпіонів став найкращим для Андрія у футболці мадридського клубу.

До слова, для Луніна ця зустріч із Лейпцигом стала 17-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 13 голів та 8 матчів відіграв на нуль.

Після поєдинку гру Луніна оцінили й футболісти Реала, пресслужби та навіть УЄФА, яке додало у підбірку найкращих сейвів одразу декілька порятунків від українського голкіпера.

Відзначимо! Матч-відповідь Реал – Лейпциг відбудеться 6 березня у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.