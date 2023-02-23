Лейпциг – Манчестер Сити 1:1

Голы: Гвардиол, 70 – Марез, 27

В Лиге чемпионов завершились первые поединки стадии 1/8 финала. В одном из последних матчей обидчик Шахтера в группе Лейпциг принимал чемпиона АПЛ Манчестер Сити, пишет 24 канал.

Как это было Онлайн-трансляция матча Лейпциг – Манчестер Сити

Немецкая команда подходила к игре с определенными проблемами. Ольмо не успел восстановиться, а лидер атак Нкунку только набирает форму. Правда, и у Пепа Гвардиолы были кадровые невзгоды, ведь из-за простуды в Германию не улетели Де Брюйне и Ляпорт.

Первый тайм по Сити

Впрочем, на уверенность англичан это никак не повлияло. Ресурсу МанСити хватало, чтобы спокойно вести игру против Лейпцига. В первом тайме на ударных позициях постоянно находился Марез и именно ему удалось открыть счет.

В середине первого тайма в центре поля обрезался Шлагер. Мяч подхватил Бернарду Силву и отдал на Гюндогана. Илкай вывел Мареза на ударную позицию и тот вколотил мяч в сетку.

Видео гола Мареза:

Лейпциг ожил и сохранил интригу

Cити уверенно довел до победы первый тайм, а вот после перерыва Лейпциг активизировался. Подопечные Розе иногда прижимались к воротам Манчестер Сити, но очень опасных моментов почти не было.

И все же пользу из своего натиска "быки" извлекли. В середине второго тайма Гвардиол отозвался на подачу углового и с близкого расстояния в упор расстрелял ворота Эдерсона, сравняв счет.

Видео гола Гвардиола:

После этого Лейпциг пытался засушить игру, но и сам получал микрошансы для гола в ворота Эдерсона. Сити же пытался пробиться по флангам, но удачные замены от Розе позволяли "быкам" умерить грозных оппонентов.

Таким образом, Лейпциг получает ничью в битве с фаворитом, но теперь немцам нужно выигрывать на "Этихаде". Ответный матч пройдет 14 марта.