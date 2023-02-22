22 февраля пройдут последние дуэли первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков чемпионы Англии Манчестер Сити сыграют на выезде с Лейпцигом, пишет 24 канал.

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Подопечные Пепа Гвардиолы без проблем прошли групповую стадию. Англичане одержали четыре победы и две ничьи в поединках с дортмундской Боруссией, Севильей и Копенгагеном.

Лейпциг – обидчик Шахтера

В свою очередь, Лейпциг со сложностями проходил группу с Реалом, Шахтером и Селтиком. В стартовой игре квартета немцы разгромно проиграли дончанам дома (1:4), из-за чего был уволен Доменико Тедеско.

На его место пришел Марко Розе, с которым команда воскресла. Да, немцы проиграли следующую игру Реалу, но в последних четырех играх группы Лейпциг одерживал победу, в том числе дома над мадридцами (3:2) и на выезде над Шахтером (4:0).

Ситуация на внутренней арене

Что касается ситуации во внутренних чемпионатах, то обе команды находятся не в самом лучшем положении. Манчестер Сити идет на втором месте позади Арсенала. "Канониры" имеют два балла преимущества и матч в запасе.

В то же время Лейпциг занимает пятое место в Бундеслиге, но плотность позволяет "быкам" претендовать даже на чемпионство. До трех лидеров (Бавария, Боруссия Д и Унион) расстояние всего четыре балла.

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Кадровые проблемы

К очной встрече команды подходят с некоторыми кадровыми проблемами. Лейпциг не сможет рассчитывать на основного кипера Гулачи и хавбека Ольмо. В свою очередь, МанСити придется обойтись без лидера Де Брюйне, а также защитников Ляпорта и Стоунза.

История встреч. МанСити и Лейпциг отыграли всего два очных матча. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в группе ЛЧ - 6:3 на "Этихаде" и 2:1 на "Ред Булл Арене".

Прямая трансляция игры пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Также сайт 24 канала проведет тестовую онлайн-трансляцию матча Лейпциг – Манчестер Сити. Она будет доступна в этой новости. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Лейпциг – Манчестер Сити онлайн