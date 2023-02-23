Лейпциг – Манчестер Сіті 1:1

Голи: Гвардіол, 70 – Марез, 27.

В Лізі чемпіонів завершились перші поєдинки стадії 1/8 фіналу. В одному з останніх матчів кривдник Шахтаря в групі Лейпциг приймав чемпіона АПЛ Манчестер Сіті, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Лейпциг – Манчестер Сіті

Німецька команда підходила до гри з певними проблемами. Ольмо не встиг відновитися, а лідер атак Нкунку лише набирає форму. Правда, і у Пепа Гвардіоли були кадрові негаразди, адже через застуду в Німеччину не полетіли Де Брюйне та Ляпорт.

Перший тайм за Сіті

Втім на впевненість англійців це аж ніяк не вплинуло. Ресурсу МанСіті вистачало, щоб спокійно вести гру проти Лейпцига. У першому таймі на ударних позиціях постійно був Марез і саме йому вдалось відкрити рахунок.

В середині першого тайму в центрі полі обрізався Шлагер. М'яч підхопив Бернарду Сілва та віддав на Гюндогана. Ілкай вивів Мареза на ударну позицію і той вколотив м'яч у сітку.

Відео голу Мареза:

Лейпциг ожив та зберіг інтригу

Cіті впевнено довів до перемоги перший тайм, а ось після перерви Лейпциг активізувався. Підопічні Розе іноді притискали до воріт Манчестер Сіті, але дуже небезпечних моментів майже не було.

І все ж користь зі свого натиску "бики" отримали. В середині другого тайму Гвардіол відгукнувся на подачу кутового і з близької відстані впритул розстріляв ворота Едерсона, зрівнявши рахунок.

Відео голу Гвардіола:

Після цього Лейпциг пробував засушити гру, але і сам отримував мікрошанси для голу у ворота Едерсона. Сіті ж намагався пробитися по флангах, але вдалі заміни від Розе дозволяли "бикам" стримати грізних опонентів.

Таким чином Лейпциг здобуває нічию у битві з фаворитом, але тепер німцям треба вигравати на "Етіхаді". Матч-відповідь пройде 14 березня.