Во вторник, 8 декабря, немецкий РБ Лейпциг примет на своем поле английский Манчестер Юнайтед. В этом матче может определиться один из двух участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Ситуация в группе H перед этим матчем сложилась таким образом, что на выход в 1/8 финала претендуют сразу три клуба – Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг и ПСЖ. Все трое набрали по 9 очков, пишет 24 канал.

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В последнем матче ПСЖ дома примет турецкий Башакшехир, который потерял шансы на выход в еврокубковую весну. Да и вероятность того, что ПСЖ потеряет очки в домашнем матче довольно скудны. Вот и получается, что в матче между РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед будет определяться участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Тот, кто проиграет – вылетит в Лигу Европы.

Единственный вариант, когда РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед пройдут в плей-офф Лиги чемпионов – если они сыграют вничью, а ПСЖ дома проиграет Башакшехиру.

Первая игра между этими командами в Англии закончилась победой хозяев. И не просто победой, а разгромом соперника со счетом 5:0. Хотя после первого тайма на табло было только 1:0. Но на 63-й минуте в МЮ вышел на замену Рашфорд, и до конца матча оформил хет-трик.

Поэтому РБ Лейпциг постарается взять реванш за это позорное поражение, и тем самым оставить МЮ без Лиги чемпионов.

И шансы у обеих команд на победу в этом матче равные. В букмекерской конторе Marathonbet победу РБ Лейпциг оценили коэффициентом 2,60. На то, что МЮ одержит победу – 2,67. Ничья в этом матче – 3,76.

Для тех, кого интересует не только конечный результат, советуем обратить внимание на голы. И не только из-за результата первого матча между командами. Оба клуба как много забивают, так и пропускают немало. Поэтому ТБ 2,5 в этом матче оценен букмекерами лишь в 1,62. Например, ТМ 2,5 – аж 2,44.