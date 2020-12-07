Каталонская Барселона и туринский Ювентус в заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов определят победителя группы G. Каталонский клуб примет Ювентус во вторник, 8-го декабря.

Барселона – Ювентус: прогноз

Барселона опережает Ювентус на три очка, пишет 24 канал. Преимуществом каталонцев является то, что они победили Ювентус на выезде со счетом 2:0, поэтому итальянцам следует побеждать, забивая три мяча.

Обе команды уже вышли в плей-офф раунд, поэтому смогут сосредоточиться на битве без посторонних проблем. Барселона и Ювентус опередили Динамо и Ференцварош.

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Прогноз Marathonbet

Барселона – фаворит матча, хотя находится в определенном игровом кризисе. Победу подопечных Рональда Кумана букмекеры оценивают коэффициентом 2,16. На победу команды Андреа Пирло, который также не демонстрирует выдающихся результатов, – 3,50. Ничья в матче, которая будет в пользу испанцев – 3,95.

Важно. В Marathonbet на матч Барселона – Ювентус действует нулевая маржа.

Болельщики могут спрогнозировать количество голов в матчах. На то, что в поединке будет зафиксирован тотал больше 3.0 – коэффициент 2,02. Если в поединке будет тотал меньше 2.5 – коэффициент 2,34.

Поединок Барселона – Ювентус состоится 8 декабря и начнется в 22:00.