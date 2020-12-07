У вівторок, 8 грудня, німецький РБ Лейпциг прийме на власному полі англійський Манчестер Юнайтед. В цьому матчі може визначитися один з двох учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Ситуація в групі H перед цим матчем склалася таким чином, що на вихід в 1/8 фіналу претендують одразу три клуби – Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг та ПСЖ. Всі троє набрали по 9 очок, пише 24 канал.

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В останньому матчі ПСЖ вдома прийматиме турецький Башакшехір, який втратив шанси на вихід в єврокубкову весну. Та і ймовірність того, що ПСЖ втратить очки в домашньому матчі доволі мізерні. От і виходить, що в матчі між РБ Лейпциг та Манчестер Юнайтед визначатиметься учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Той, хто програє – вилетить в Лігу Європи.

Єдиний варіант, коли РБ Лейпциг та Манчестер Юнайтед пройдуть в плей-офф Ліги чемпіонів – якщо вони зіграють внічию, а ПСЖ вдома програє Башакшехіру.

Перша гра між цими командами в Англії закінчилася перемогою господарів. І не просто перемогою, а розгромом суперника з рахунком 5:0. Хоча після першого тайму на табло було лише 1:0. Та на 63-й хвилині в МЮ вийшов на заміну Рашфорд, і до кінця матчу оформив хет-трик.

Тож РБ Лейпциг намагатиметься взяти реванш за цю ганебну поразку, і тим самим залишити МЮ без Ліги чемпіонів.

Та шанси в обох команд на перемогу в цьому матчі рівні. В букмекерській конторі Marathonbet перемогу РБ Лейпциг оцінили коефіцієнтом 2,60. На те, що МЮ здобуде перемогу – 2,67. Нічия у цьому матчі – 3,76.

Для тих, кого цікавить не тільки кінцевий результат, радимо звернути увагу на голи. І не лише через результат першого матчу між командами. Обидва клуби як багато забивають, так і пропускають чимало. Тому ТБ 2,5 в цьому матчі оцінений букмекерами лише в 1,62. Для прикладу, ТМ 2,5 – аж 2,44.