8 декабря немецкий Лейпциг будет принимать английский Манчестер Юнайтед в матче Лиги чемпионов. Болельщики этот матч могут пересмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют два холдинга – "Медиа группа Украина" и Megogo. И они оба будут транслировать матч Лейпциг – Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

К теме Взять реванш за позор и оставить соперника без Лиги чемпионов прогноз матча РБ Лейпциг – МЮ

Смотреть онлайн матч Лейпциг – Манчестер Юнайтед можно на Oll.tv. Это будет та же трансляция, что и на канале "Футбол".

Доступ к ней платный и требует регистрации. Самый дешевый месячный абонемент, куда войдут только каналы "Футбол 1/2/3" и Shakhtar TV обойдется в 109 гривен. Другие абонементы, которые включают большее количество телеканалов, обойдутся дороже.

На Megogo начало трансляции матча Лейпциг – Манчестер Юнайтед начнется в 21:30. Однако и там доступ к видео по подписке. На этом сервисе доступны только две подписки – "Оптимальная" за 99 гривен в месяц и "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Трансляции футбольных матчей доступны в обоих из них.