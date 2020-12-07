8 грудня німецький Лейпциг прийматиме англійський Манчестер Юнайтед у матчі Ліги чемпіонів. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють два холдинги – "Медіа група Україна" та Megogo. І вони обоє транслюватимуть матч Лейпциг – Манчестер Юнайтед, пише 24 канал.

До теми Взяти реванш за ганьбу та залишити суперника без Ліги чемпіонів: прогноз матчу РБ Лейпциг – МЮ

Дивитися онлайн матч Лейпциг – Манчестер Юнайтед можна на Oll.tv. Це буде та ж трансляція, що і на каналі "Футбол".

Доступ до неї платний та вимагає реєстрації. Найдешевший місячний абонемент, куди увійдуть лише канали "Футбол 1/2/3" та Shakhtar TV обійдеться в 109 гривень. Інші абонементи, які включають більшу кількість телеканалів, обійдуться дорожче.

На Megogo початок трансляції матчу Лейпциг – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 21:30. Однак і там доступ до відео за підпискою. На цьому сервісі доступні лише дві підписки – "Оптимальна" за 99 гривень на місяць та "Максимальна" за 197 гривень на місяць. Трансляції футбольних матчів доступні в обох з них.