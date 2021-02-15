Ліга чемпіонів сезону-2020/2021 відновиться вогняною битвою Лейпцига та Ліверпуля. Хто фаворит протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – читайте далі в матеріалі.

Через карантинні обмеження Лейпциг не зможе прийняти Ліверпуль у Німеччині. УЄФА переніс поєдинок у Будапешт.

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Наставник Ліверпуля Юрген Клопп буде протистояти його 33-річний земляк Юліан Нагельсман, якого називають новим Клоппом. Сам Клопп з Лейпцигом не зустрічався.

Він покинув Німеччину у 2015 році ще до виходу цієї команди в Бундеслігу. Однак у представленні Лейпциг не потребує. У минулому сезоні "бики" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а в нинішньому залишила без плей-офф Манчестер Юнайтед.

Лейпциг – Ліверпуль: прогноз Favbet на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Попри те, що Ліверпуль сильно лихоманить у 2021 році, букмекери все одно вважають "мерсисайдців" фаворитами гри. Не заважає статусу Ліверпуля і три поспіль поразки в чемпіонаті Англії. Коефіцієнт на те, що Ліверпуль переможе Лейпциг в основний час гри – 2,35.

Лейпциг спокійно можна назвати експертом по англійських командах. У сезоні-2019/2020 "бики" в 1/8 фіналу вибили Тоттенхем, а, як було сказано вище, у цьому сезоні здолали Манчестер Юнайтед.

Коефіцієнт на те, що Лейпциг переможе Ліверпуль у першій грі – 3. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,60.

Уже зараз букмекери назвали свого фаворита на вихід у чвертьфінал. На те, що Ліверпуль подолає Лейпциг коефіцієнт 1,40. Водночас шанси німецького клубу вийти до чвертьфіналу оцінені коефіцієнтом 3,15.

Слід звернути увагу, що Ліверпуль пропускає голи вже сім матчів поспіль. Проблеми "мерсисайдців" в обороні відомі всім. Відтак, можна спробувати ризикнути та зробити ставку на тотал голів Лейпцига більше 1,5. Коефіцієнт на такий підсумок – 2,29.

Хоча Ліверпуль має проблеми в захисті, але в нападі "червоних" грають футболісти світового класу. Тому варто очікувати голів і від команди Клоппа. Відтак, цілком логічно зробити ставку на тотал голів більше 3 з коефіцієнтом 2,08.

Поєдинок Лейпциг – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 16 лютого. Початок о 22:00.