Немецкий "Лейпциг" и испанский "Атлетико" между собой разыграют одну из путевок в полуфинал Лиги чемпионов. Их матч состоится 13 августа. И его можно будет просмотреть онлайн.

Все поединки Лиги чемпионов, начиная с четвертьфинала, будут состоять только из одного матча. И состоятся в Лиссабоне при пустых трибунах, пишет 24 канал. Матч "Лейпциг" – "Атлетико" примет "Эштадиу да Луж", который является домашним стадионом "Бенфики".

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В Украине этот матч покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00. Перед тем в 21: 15 на канале в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты выскажут свои мысли об этом матче.

Где смотреть матч Лейпциг-Атлетико онлайн

Легальная онлайн-трансляция матча Лейпциг – Атлетико будет на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Для этого можно выбрать один из абонементов:

"Футбол" (каналы "Футбол 1/2/3") – 109 гривен в месяц или же 62 гривен на один день

"xtra sport" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривен в месяц.

"xtra sport oll inclusive" (каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT и еще более 200 каналов) – 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". В приложении "Воля TV" за 29 гривен можно подключить доступ к трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

Как "Лейпциг" и "Атлетико" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Обе команды успели свои матчи 1/8 финала сыграть еще до карантина. И выбить английские команды, которые в прошлом сезоне сыграли в финале. "Лейпциг" в двух матчах победил "Тоттенхэм", а "Атлетико" в матче против "Ливерпуля" на "Энфилд Роуд" устроил настоящую драму. Испанцы выиграли домашний матч 1:0 и с таким же счетом проиграли в Англии. Поэтому клубам пришлось играть дополнительное время. "Ливерпуль" забил первым, но после этого трижды пропустил и проиграл.

Для "Атлетико" это будет первый официальный матч за месяц. В последний раз "матрасники" сыграли еще в чемпионате Испании против "Реал Сосьедада" еще 19 июля. У "Лейпцига" отдых был еще длиннее. Чемпионат Германии закончили еще в середине июня.